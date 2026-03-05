МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мессенджер МАХ стал доступен пользователям из 40 стран

Регистрироваться могут жители государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Владимир Рубанов 05-03-2026 18:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Возможность регистрации в российском национальном мессенджере МАХ появилась у жителей 40 стран. Среди них государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

Для регистрации нужно скачать приложение, указать страну, ввести номер телефона и получить проверочный код через СМС. Можно зарегистрироваться, используя сим-карты операторов из Вьетнама, Индонезии, ОАЭ, Таиланда, Туркменистана, Турции, Кубы, Ирака, Венесуэлы и других государств.

Чтобы начать общение с пользователями из других стран, нужно добавить их номера в контакты. Это обязательное условие безопасности. Для дополнительной защиты аккаунта можно активировать двухфакторную аутентификацию, «Безопасный режим» и «Семейную защиту». Эти функции доступны в разделе «Безопасность» профиля пользователя.

К этому дню мессенджер МАХ работает в Белоруссии, Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане. Кроме того, пользоваться приложением можно в Грузии, Индонезии, Малайзии, Таиланде, Турции, Туркменистане, Вьетнаме, ОАЭ, на Кубе, в Лаосе, Камбодже, Афганистане. Еще в список государств, которые могут использовать российский сервис, входят Боливия, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Колумбия, Гренада, Гамбия, Индия, Ирак, Сент-Китс и Невис, Кувейт, Ливан, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Палау, Катар, Саудовская Аравия, Венесуэла и Танзания.

В четверг Владимир Путин обсудил ситуацию со связью в зоне специальной военной операции на встрече с женщинами в Кремле. Он спросил об этом подполковника Ирину Годунову, командира батальона связи. Президент поинтересовался, опасно ли использовать системы связи, которые не принадлежат России и не контролируются нами. Годунова согласилась, что это опасно. Она добавила, что армейская связь в зоне операции работает хорошо.

#связь #регистрация #Пользователи #мессенджер #список стран #Мах
