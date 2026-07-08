Новый обмен военнопленными с Украиной находится в стадии подготовки

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что новый обмен военнопленными с Украиной уже готовится. Об этом сообщает ТАСС.

Лантратова подчеркнула, что стороны уже обменялись списками, причем отдельно от военнопленных обсуждаются списки гражданских. Она подчеркнула, что точные даты грядущего обмена не называются, чтобы никто не смог его сорвать теми или иными способами.

Ранее Яна Лантратова заметила, что за июнь этого года удалось установить судьбу 91 российского военнослужащего. Также аппарат УПЧ за прошлый месяц вместе с МО РФ, ФСИН и спецслужбами организовал три обмена, в результате которых удалось вернуть в Россию 550 человек.

Говоря об обменах мирными гражданами, Лантратова рассказала, что в июне были организованы два мероприятия - один обмен по формуле «пять на пять» и один по формуле «семь на семь». В результате первого удалось воссоединить три семьи, а благодаря второму домой вернулись все жители Курской области.