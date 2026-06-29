Лантратова заявила о возвращении 550 военнопленных и курян с территории Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что ей удалось вернуть 550 российских военнопленных и незаконно удерживавшихся на территории Украины жителей Курской области. Такую статистику она привела в ходе первой встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мне удалось выстроить коммуникацию с моим коллегой на Украине, Дмитрий Лубинец... Помимо обмена военнопленными, а мне уже за этот месяц удалось вернуть домой 550 наших ребят... удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины. Они все дома», - уточнила омбудсмен.

В ходе рабочей встречи Лантратова доложила о количестве обращений с момента ее вступления в должность. Из них больше половины связаны с темой СВО. Кроме того, она рассказала, что верховный комиссар ООН по правам человека ответил на обращение по теракту в Старобельске.

Ранее омбудсмен заявила о закрытии вопроса по возвращению с Украины жителей Курской области. Она рассказала, что процесс растянулся на 23 месяца.