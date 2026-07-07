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США отменят санкции против Турции за покупку у России С-400

Трамп заявил, что не будет применять ограничения против союзников.
Владимир Рубанов 07-07-2026 21:01
© Фото: IMAGO Turkish presidency apaim, Global Look Press

США снимут санкции с Турции, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон не намерен применять такие меры к своим союзникам.

В 2017 году Турция купила четыре дивизиона российских зенитных ракетных комплексов С-400. Вашингтон настаивал на замене этих систем на американские Patriot, но Анкара отказалась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35 и ввели ограничительные меры в рамках закона CAATSA.

Трамп заявил, что его ничего не беспокоит в связи с Турцией. Отношения между странами сейчас, вероятно, лучше, чем когда-либо, добавил он на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что переговоры по программе F-35 продолжаются в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. По его словам, США уже пообещали поставить Турции пять истребителей.

Американский президент прибыл в Анкару на саммит НАТО. Трамп в очередной раз заявил, что был разочарован союзниками по альянсу и мог бы совсем не поехать на эту встречу, если бы она проходила не в Турции.

#С-400 #сша #Дональд Трамп #санкции #Турция #f-35 #Реджеп Тайип Эрдоган
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