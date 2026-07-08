Комполка сообщил о полном нарушении логистики ВСУ в Красном Лимане

Российские военнослужащие полностью нарушили логистику подразделений ВСУ в Красном Лимане. Об этом сообщил командир 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Тобол на опубликованном Минобороны России видео.

По его словам, сейчас подразделения завершают выполнение задач на своем участке ответственности и продолжают зачистку города. Командир отметил, что украинские военнослужащие, по данным разведки, пытаются скрываться, переодеваясь в гражданскую одежду.

Перед началом штурма, рассказал Тобол, российские войска нанесли огневое поражение по выявленным целям, после чего в город начали заходить малые штурмовые группы. Затем численность подразделений постепенно увеличивали для проведения зачистки.

По словам командира, в ходе боевых действий были уничтожены основные пункты управления беспилотниками ВСУ, а тяжелые дроны, в том числе гексакоптеры типа «Баба-яга», поражались мобильными расчетами противодействия БПЛА.

«Противник уже истощен полностью - это все по данным как моей, так и дивизионной разведки. Основные артерии уже перекрыты, уничтожается сто процентов. Проблемных вопросов у них очень много, именно с логистикой, потому что все логистические маршруты мы им обрезали полностью», - подчеркнул Тобол.

Дальнейшие действия российских войск сводятся к точечной зачистке оставшихся позиций противника с учетом присутствия мирных жителей.

Кроме того, командир сообщил, что военнослужащие оказывают помощь гражданскому населению, обеспечивая людей водой и продуктами. По его словам, пленные украинские военнослужащие рассказывают об обстоятельствах своей мобилизации и подготовки, а некоторые самостоятельно выходят к российским позициям и сдаются.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.