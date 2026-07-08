МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Комполка сообщил о полном нарушении логистики ВСУ в Красном Лимане

По данным дивизионной разведки, украинская группировка в городе истощена, а основные маршруты снабжения находятся под огневым контролем российских войск.
08-07-2026 15:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие полностью нарушили логистику подразделений ВСУ в Красном Лимане. Об этом сообщил командир 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Тобол на опубликованном Минобороны России видео.

По его словам, сейчас подразделения завершают выполнение задач на своем участке ответственности и продолжают зачистку города. Командир отметил, что украинские военнослужащие, по данным разведки, пытаются скрываться, переодеваясь в гражданскую одежду.

Перед началом штурма, рассказал Тобол, российские войска нанесли огневое поражение по выявленным целям, после чего в город начали заходить малые штурмовые группы. Затем численность подразделений постепенно увеличивали для проведения зачистки.

По словам командира, в ходе боевых действий были уничтожены основные пункты управления беспилотниками ВСУ, а тяжелые дроны, в том числе гексакоптеры типа «Баба-яга», поражались мобильными расчетами противодействия БПЛА.

«Противник уже истощен полностью - это все по данным как моей, так и дивизионной разведки. Основные артерии уже перекрыты, уничтожается сто процентов. Проблемных вопросов у них очень много, именно с логистикой, потому что все логистические маршруты мы им обрезали полностью», - подчеркнул Тобол.

Дальнейшие действия российских войск сводятся к точечной зачистке оставшихся позиций противника с учетом присутствия мирных жителей.

Кроме того, командир сообщил, что военнослужащие оказывают помощь гражданскому населению, обеспечивая людей водой и продуктами. По его словам, пленные украинские военнослужащие рассказывают об обстоятельствах своей мобилизации и подготовки, а некоторые самостоятельно выходят к российским позициям и сдаются.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #Запад #спецоперация #красный лиман
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 