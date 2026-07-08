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Симоньян: в Европе нет базовых свобод, она заглушила все разумные голоса

Маргарита Симоньян рассказала о спонсорах Киева и об атаках на гражданские объекты в РФ.
Гоар Хачатурян 08-07-2026 15:18
© Фото: RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Европе навязывают образ «российской угрозы». В интервью швейцарскому журналисту Роджеру Кеппелю она заявила, что европейские власти, декларируя приверженность демократии и базовым свободам, фактически ограничивают свободу слова и не допускают альтернативных точек зрения, передает RT.

По ее словам, в европейском информационном пространстве «заглушены все разумные голоса», несмотря на заявления о соблюдении принципов свободы слова и свободы мысли. Симоньян считает, что это позволяет европейским лидерам убеждать население в существовании якобы исходящей от России военной угрозы.

«Европа либо не знает об этом, либо не хочет знать о том, что она защищает террористическое государство», - высказалась она о поддержке киевского режима Европой.

Симоньян объяснила, что у России нет интересов к военному противостоянию с европейскими странами. И тезис о необходимости «предотвращать войну с Россией» используется политиками для укрепления собственной популярности и подготовки к будущим выборам.

Кроме того, она прокомментировала итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. По ее оценке, американский лидер искренне заинтересован в поддержании конструктивных отношений с Россией. Она также напомнила, что ранее между Путиным и Трампом состоялся, по ее словам, «оптимистичный» телефонный разговор.

Лидер российского государства и его американский коллега беседовали почти полтора часа. Главы держав договорились вновь созвониться в ближайшее время.

Полное интервью Маргариты Симоньян с главным редактором и издателем еженедельника Die Weltwoche можно прочитать на сайте RT.

#интервью #Украина #Маргарита Симоньян #РФ #Европа #RT
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