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ГД приняла закон об ужесточении требований к трудовым мигрантам в России

Инициатива предполагает, что дети иностранных работников смогут оставаться в РФ только на время действия разрешения на работу их родителя.
Гоар Хачатурян 08-07-2026 14:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который вводит дополнительные требования для трудовых мигрантов, которые хотят работать в России. Об этом сообщает наш корреспондент.

Поправки вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно новым нормам, трудовые мигранты обязаны самостоятельно обеспечивать себя и членов своей семьи, находящихся на их иждивении в России, на уровне не ниже прожиточного минимума с учетом регионального коэффициента.

Если это требование не будет выполнено, иностранному гражданину могут отказать в продлении патента или разрешения на работу. В таком случае он, а также его несовершеннолетние дети, должны будут покинуть территорию России в течение 15 дней.

Закон также устанавливает новые правила пребывания детей трудовых мигрантов. Они смогут находиться в стране только в период действия разрешения на работу одного из родителей и при условии, что за каждого ребенка, а также за самого работника, уплачен фиксированный авансовый платеж по НДФЛ.

После достижения 18-летнего возраста условия для детей иностранных работников также меняются. Они обязаны в течение 30 дней либо покинуть Россию, либо подать заявление на получение патента для продолжения законного пребывания и трудовой деятельности.

Ранее сообщалось, что Госдума на этой неделе планирует принять ряд законов, направленных на регулирование вопросов трудовой миграции. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что предлагается расширить список административных правонарушений, за совершение которых иностранных граждан могут депортировать из РФ.

#Россия #мигранты #закон #Госдума РФ #трудовые мигранты
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