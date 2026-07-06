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Госдума на этой неделе примет законы по трудовой миграции

Количество статей в КоАП РФ, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта, увеличится более чем в два раза.
Анастасия Митина 06-07-2026 10:49
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Госдума на этой неделе планирует принять ряд законов, направленных на регулирование вопросов трудовой миграции. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«На этой неделе продолжим рассмотрение законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики», - написал он в своем канале на платформе «Макс».

Володин отметил, что одним из законопроектов предлагается расширить список административных правонарушений, за совершение которых иностранных граждан, кроме наложения штрафа, будет ждать выдворение из РФ. По его словам, с учетом поступивших поправок число статей КоАП РФ, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта, составит 45. Тем самым их количество увеличится более чем в два раза.

Уточняется, что перечень правонарушений дополнит дискриминация и неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы РФ. Спикер ГД считает, что это поспособствует повышению общественной безопасности в стране и наведению порядка в миграционной сфере.

Ранее Володин перечислил законы, которые вступят в силу в июле. Новые изменения в законодательстве коснутся усиления контроля над мигрантами и борьбы с перепродажей ж/д билетов.

Также нововведения затронут борьбу с мошенниками. Так, родители и другие законные представители смогут получать выписки по счетам и вкладам детей.

#мигранты #законы #госдума #володин
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