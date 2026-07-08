Дума приняла закон о стажировках в сфере труда для выпускников

Государственная дума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, вводящий в Трудовой кодекс РФ новый вид трудовой деятельности - стажировку. Она позволит выпускникам колледжей и вузов заключать срочный договор для получения профессионального опыта под руководством наставника.

Согласно документу, стажером сможет стать лицо, получающее или получившее среднее профессиональное или высшее образование. Также стажерами могут стать те, кто получает дополнительное профобразование по программе переподготовки либо проходит профессиональное обучение.

Срочный договор о стажировке надо будет заключить не позднее года после получения образования. Срок будет приостанавливаться на период военной службы, в случаях декретного отпуска, временной нетрудоспособности и других, предусмотренных законом. Срок стажировки не может превышать шесть месяцев.

Если по окончании срочного договора стажер заключит трудовой договор с тем же работодателем, ему не будет устанавливаться испытательный срок. Отмечается, что новый вид стажировки не будет применяться к госслужащим и муниципальным служащим. Также он не будет затрагивать стажировки, связанные с охраной труда и допуском к профессиональной деятельности - для них останутся в силе действующие нормы. Закон вступает в силу с 1 марта 2027 года.

«Законы должны работать на будущее. Именно такую задачу решает законопроект о стажировках», - приводит РИА Новости слова депутата Госдумы РФ Дмитрия Скриванова.

Депутат отметил, что на сегодняшний день стажировка представляет собой «серую зону». Молодые специалисты, приходя на предприятия, получают «непонятный» правовой статус. Законопроект, по словам Скриванова, вносит ясность: стажировка становится полноценным трудовым договором с оплатой, стажем и больничным.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2026 попросил правительство и Госдуму ускорить принятие поправок в Трудовой кодекс России. Они призваны закрепить инструмент стажировок и модернизировать ученический договор.

В мае Путин внес поправки в Трудовой кодекс РФ, утверждающие лимит сверхурочной работы в России. Он вырастет в два раза - до 240 часов в год. При этом оплата дополнительного времени будет значительно выше обычной. Исключение сделано для отдельных категорий работников, занятых на вредных производствах, и некоторых сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Дополнительное время трудоголикам будет оплачиваться. Первые два часа - в полуторакратном размере, последующие - в двукратном. Отдельно в указе прописаны условия сверхурочного труда для пенсионеров и сотрудников предпенсионного возраста.