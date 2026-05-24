В России вдвое увеличили допустимый лимит сверхурочного труда

Лимит сверхурочной работы в России вырастет в два раза - до 240 часов в год. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ внес президент Владимир Путин. При этом оплата дополнительного времени будет значительно выше обычной. Исключение сделано для отдельных категорий работников, занятых на вредных производствах, и некоторых сотрудников государственных и муниципальных учреждений.

Дополнительное время трудоголикам будут оплачиваться. Первые два часа - в полуторакратном размере, последующие - в двукратном. Двойная оплата за каждые 60 минут начнет начисляться со 121-го сверхурочного часа. Предельная продолжительность сверхурочной работы составит до четырех часов в день.

Отдельно в указе прописаны условия сверхурочного труда для пенсионеров и сотрудников предпенсионного возраста. Таких работников привлекать сверх графика можно только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Кроме того, с 35 до 70 человек увеличивается предельная численность работников у субъектов малого бизнеса, с которыми по соглашению сторон могут быть заключены срочные трудовые договоры. Также работодателям запретят отзывать из отпуска работников в возрасте до 18 лет и беременных. Данные поправки в ТК вступят в силу с 1 сентября.

О том, что депутаты Государственной думы РФ увеличили предельную продолжительность сверхурочной работы со 120 до 240 часов, сообщалось ранее. Соответствующий законопроект был принят во втором и третьем чтениях. В пояснительной записке к документу сообщается, что около 90% россиян готовы работать сверхурочно.