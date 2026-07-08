Опубликованы кадры уничтожения группы БЭК в Черном море

Российские военнослужащие уничтожили группу украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщает МО РФ.

Отмечено, что катера ВСУ были обнаружены в акватории Черного моря. Ликвидировать морские беспилотники противника удалось, применив барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили вражеский безэкипажный катер «Сарган-2». Он также находился в Черном море. В тот раз для его поражения российские военнослужащие применили ударный беспилотный летательный аппарат «Герань».

Оператору «Герани» удалось добиться прямого попадания. На кадрах объективного контроля видно, как катер загорелся, задымился и потерял ход после поражения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.