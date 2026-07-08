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В России стартует первый день пересдачи ЕГЭ

В этом году около 149 тысяч выпускников подали заявление на пересдачу одного из предметов ЕГЭ.
Виктория Бокий 08-07-2026 01:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Первый день пересдачи ЕГЭ стартует в России. Восьмого и девятого июля выпускники смогут пересдать один из сдававшихся ими предметов по своему выбору. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

Стало известно, что около 149 тысяч выпускников подали заявление на пересдачу одного из предметов. Самым популярным среди пересдач стало обществознание, после него идут русский язык, информатика, профильная математика и химия.

Отмечается, что пересдавать предмет выпускники могут независимо от набранного количества баллов. Предыдущий результат по нему будет аннулирован.

Как напомнили в ведомстве, 8 июля выпускники смогут пересдать физику, информатику, литературу, русский язык, химию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. На следующий день запланированы пересдачи по базовой и профильной математике, обществознанию, истории, биологии, географии и устной часть по иностранным языкам.

Ранее стали известны регионы-лидеры по количеству стобалльников за ЕГЭ. Ими стали Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край.

#в стране и мире #выпускники #ЕГЭ #экзамены #рособрнадзор #Пересдача
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