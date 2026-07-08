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Бойцы показали уничтожение дальнобойных дронов под Добропольем

Благодаря своевременному обнаружению и грамотным действиям расчетов воздушные цели были уничтожены на подлете к прикрываемым районам.
Андрей Аркадьев 08-07-2026 13:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов постов воздушного наблюдения (ПВН) и мобильных огневых групп (МОГ) 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр». По данным ведомства, военнослужащие уничтожили пять дальнобойных беспилотников Ан-196 «Лютый» на Добропольском направлении.

Как сообщили в министерстве, воздушные цели обнаруживали посты наблюдения, после чего информация оперативно передавалась мобильным огневым группам. Для поражения беспилотников использовались пулеметы Калашникова и переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», оснащенные ночными прицелами.

Все пять БПЛА были уничтожены на подлете к прикрываемым районам. Кроме того, расчеты мобильных огневых групп во время патрулирования тыловых районов выявляют и уничтожают ударные беспилотники типа «Хорнет».

В ведомстве отметили, что высокая мобильность расчетов позволяет своевременно обнаруживать воздушные цели и прикрывать маршруты передвижения колонн, районы дислокации подразделений, а также позиции штурмовых и артиллерийских подразделений. Работа ПВН и мобильных огневых групп способствует защите тыловых районов и выполнению боевых задач группировки войск «Центр» на Добропольском направлении.

#бпла #спецоперация #добропольское направление #МОГ
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