Бойцы показали уничтожение дальнобойных дронов под Добропольем

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов постов воздушного наблюдения (ПВН) и мобильных огневых групп (МОГ) 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр». По данным ведомства, военнослужащие уничтожили пять дальнобойных беспилотников Ан-196 «Лютый» на Добропольском направлении.

Как сообщили в министерстве, воздушные цели обнаруживали посты наблюдения, после чего информация оперативно передавалась мобильным огневым группам. Для поражения беспилотников использовались пулеметы Калашникова и переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», оснащенные ночными прицелами.

Все пять БПЛА были уничтожены на подлете к прикрываемым районам. Кроме того, расчеты мобильных огневых групп во время патрулирования тыловых районов выявляют и уничтожают ударные беспилотники типа «Хорнет».

В ведомстве отметили, что высокая мобильность расчетов позволяет своевременно обнаруживать воздушные цели и прикрывать маршруты передвижения колонн, районы дислокации подразделений, а также позиции штурмовых и артиллерийских подразделений. Работа ПВН и мобильных огневых групп способствует защите тыловых районов и выполнению боевых задач группировки войск «Центр» на Добропольском направлении.