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Цена на лососевую икру за год на Камчатке увеличилась более чем на 40%

Больше всего цена выросла за килограмм икры чавычи.
Анастасия Митина 08-07-2026 13:34
© Фото: Shatokhina, Natalia, news.ru, Global Look Press

Цена на три вида лососевой икры выросла более чем на 40%, если сравнивать со значениями июля прошлого года. Это следует из публикации информационного агентства «Камчатское время».

Сейчас в Петропавловске-Камчатском продается икра трех видов лосося. Больше всего цена увеличилась за килограмм икры чавычи. Он стоит 15 тысяч рублей, год назад продукт обходился россиянам в 10 тысяч.

Стоимость килограмма икры кеты за год выросла на 4,5 тысячи рублей и стоит 14 тысяч. Килограмм игры нерки подорожал на 44% и сейчас оценивается в 13 тысяч.

Отмечается, что продавцы на рынках обещают скорое появление икры горбуши. Несмотря на то, что ее вылавливают в разы больше другого вида лососей, цена на ее икру вряд ли будет заметно ниже остальных, как минимум в июле.

Напомним, что в апреле глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в России сократили оборот икры, добытой браконьерскими способами. Это было сделано благодаря ограничениям на авиаперевозки. Он также подчеркнул, что икру могут также перевозить по морю и по железной дороге.

#Петропавловск-Камчатский #цены #красная икра #икра
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