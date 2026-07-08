Цена на лососевую икру за год на Камчатке увеличилась более чем на 40%

Цена на три вида лососевой икры выросла более чем на 40%, если сравнивать со значениями июля прошлого года. Это следует из публикации информационного агентства «Камчатское время».

Сейчас в Петропавловске-Камчатском продается икра трех видов лосося. Больше всего цена увеличилась за килограмм икры чавычи. Он стоит 15 тысяч рублей, год назад продукт обходился россиянам в 10 тысяч.

Стоимость килограмма икры кеты за год выросла на 4,5 тысячи рублей и стоит 14 тысяч. Килограмм игры нерки подорожал на 44% и сейчас оценивается в 13 тысяч.

Отмечается, что продавцы на рынках обещают скорое появление икры горбуши. Несмотря на то, что ее вылавливают в разы больше другого вида лососей, цена на ее икру вряд ли будет заметно ниже остальных, как минимум в июле.

Напомним, что в апреле глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в России сократили оборот икры, добытой браконьерскими способами. Это было сделано благодаря ограничениям на авиаперевозки. Он также подчеркнул, что икру могут также перевозить по морю и по железной дороге.