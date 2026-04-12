В Росрыболовстве заявили о снижении оборота браконьерской икры

В России сократили оборот икры, добытой браконьерскими способами, благодаря ограничениям на авиаперевозки. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Нам удалось сократить оборот браконьерской икры. Но боюсь, что до конца пока это сделать не получилось», - подчеркнул он в разговоре с журналистами.

По словам Шестакова, несмотря на эти ограничения, браконьерская икра могут перевозить также по морю и по железной дороге.

Напомним, в 2025 году президент России Владимир Путин подписал указ, ограничивающий вывоз икры физлицами с Камчатки десятью килограммами.