МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Росрыболовстве заявили о снижении оборота браконьерской икры

По словам главы Росрыболовства Шестакова, незаконно добытый товар могут поставлять, в том числе, по морю.
Глеб Владовский 12-04-2026 08:48
© Фото: Alexander Legky Global Look Press

В России сократили оборот икры, добытой браконьерскими способами, благодаря ограничениям на авиаперевозки. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Нам удалось сократить оборот браконьерской икры. Но боюсь, что до конца пока это сделать не получилось», - подчеркнул он в разговоре с журналистами.

По словам Шестакова, несмотря на эти ограничения, браконьерская икра могут перевозить также по морю и по железной дороге.

Напомним, в 2025 году президент России Владимир Путин подписал указ, ограничивающий вывоз икры физлицами с Камчатки десятью килограммами.

#Россия #в стране и мире #Росрыболовство #браконьерство #икра
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 