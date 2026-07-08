Захарова: отказ Киева забрать тела военных не имеет аналогов в истории

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ киевского режима забрать тела убитых военных беспрецедентным и не имеющим аналогов в истории. Свое мнение по данной теме она выразила в эфире радио Sputnik.

«Они не забирают своих, своих не забирают пленных, раненых и убитых. Нет такого образования, нет такой социальной группы в истории — я сейчас даже про народ не хочу говорить, — которая бы своих не забирала», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что всегда считалось обязательным забрать с поля боя тела своих погибших воинов. Однако Киев делать этого не собирается.

Накануне, 7 июля, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украина, отказавшись забирать тела погибших в Константиновке, подтвердила, что ни живые, ни мертвые ей не нужны. Он также отметил, что зарубежные СМИ выразили желание приехать и понаблюдать за церемонией, но украинские власти лишили их этого.