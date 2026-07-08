МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова: отказ Киева забрать тела военных не имеет аналогов в истории

Забирать тела своих военных с поля боя всегда считалось обязательным.
Анастасия Митина 08-07-2026 12:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ киевского режима забрать тела убитых военных беспрецедентным и не имеющим аналогов в истории. Свое мнение по данной теме она выразила в эфире радио Sputnik.

«Они не забирают своих, своих не забирают пленных, раненых и убитых. Нет такого образования, нет такой социальной группы в истории — я сейчас даже про народ не хочу говорить, — которая бы своих не забирала», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что всегда считалось обязательным забрать с поля боя тела своих погибших воинов. Однако Киев делать этого не собирается.

Накануне, 7 июля, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украина, отказавшись забирать тела погибших в Константиновке, подтвердила, что ни живые, ни мертвые ей не нужны. Он также отметил, что зарубежные СМИ выразили желание приехать и понаблюдать за церемонией, но украинские власти лишили их этого.

#Украина #Мария Захарова #тела
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 