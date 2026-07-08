Комроты: боевики в Александровке остались без воды в жару и запаниковали

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов работает в зоне проведения специальной военной операции. Он пообщался с военнослужащими группировки войск «Восток», которые брали Александровку в Днепропетровской области. Командир роты с позывным Туча рассказал ему, что боевиков в населенном пункте удалось изолировать от основных сил.

«Мы им подъезды сразу все перекрываем. Артиллерия работает хорошо у нас. Они не могут личный состав завести туда. Подвоза продуктов нет, воды, а сейчас жара. Паника», - заявил Туча.

Командир роты добавил, что при этом российские войска оказывали давление - дроны летают и поражают все вскрытые цели, штурмовики наступают. Таким образом, враг не может оказывать серьезное сопротивление.

«Таких городских боев особо нет сейчас», - добавил Туча.

При этом комроты сообщил, что враг оборудовал заграждения в Александровке, особо отметив качественные противотанковые рвы. Также противник натянул в три ряда колючую проволоку. Она, правда, не задержала российских бойцов надолго, ведь они специально для преодоления «колючки» брали с собой пассатижи, чтобы быстро ее перекусывать и двигаться дальше.

Ранее другой российский штурмовик рассказал, как три дня подползал к пулеметной точке ВСУ во время боев за Копань. Со стороны неприятеля звучали предложения сдаться, но в итоге дело закончилось победой нашего бойца благодаря его выдержке и упорству.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.