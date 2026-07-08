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Комроты: боевики в Александровке остались без воды в жару и запаниковали

Военнослужащий отметил, что российские войска перекрыли врагу подъезды к населенному пункту в Днепропетровской области, и тот лишился подкреплений и снабжения.
Павел Кольцов 08-07-2026 11:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов работает в зоне проведения специальной военной операции. Он пообщался с военнослужащими группировки войск «Восток», которые брали Александровку в Днепропетровской области. Командир роты с позывным Туча рассказал ему, что боевиков в населенном пункте удалось изолировать от основных сил. 

«Мы им подъезды сразу все перекрываем. Артиллерия работает хорошо у нас. Они не могут личный состав завести туда. Подвоза продуктов нет, воды, а сейчас жара. Паника», - заявил Туча.

Командир роты добавил, что при этом российские войска оказывали давление - дроны летают и поражают все вскрытые цели, штурмовики наступают. Таким образом, враг не может оказывать серьезное сопротивление.

«Таких городских боев особо нет сейчас», - добавил Туча. 

При этом комроты сообщил, что враг оборудовал заграждения в Александровке, особо отметив качественные противотанковые рвы. Также противник натянул в три ряда колючую проволоку. Она, правда, не задержала российских бойцов надолго, ведь они специально для преодоления «колючки» брали с собой пассатижи, чтобы быстро ее перекусывать и двигаться дальше. 

Ранее другой российский штурмовик рассказал, как три дня подползал к пулеметной точке ВСУ во время боев за Копань. Со стороны неприятеля звучали предложения сдаться, но в итоге дело закончилось победой нашего бойца благодаря его выдержке и упорству. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Александровка #наш эксклюзив #Днепропетровская область #туча #группировка восток
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