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Штурмовик рассказал, как три дня подползал к пулеметной точке ВСУ в Копани

Украинская огневая точка занимала господствующую позицию с хорошим обзором местности, но это не спасло пулеметчика.
Павел Кольцов 07-07-2026 10:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Командир штурмовой группы с позывным Гриф рассказал, что во время боев за село Копани в Запорожской области ему понадобилось три дня, чтобы скрытно подобраться к укрепленной пулеметной позиции ВСУ. Об этом он сообщил корреспонденту «Звезды» Павлу Кольцову.

«У него стояла очень хорошая пулеметная точка, хороший обзор был. Три дня мы не могли пройти. Я три дня подползал. Огонь был такой, что голову нельзя было поднять. Они кричали: "Сдавайся, русский!", а я отвечал: "Сейчас доберусь до тебя". В итоге до позиции я все-таки дошел. Говорю: "Я тут, братишка, ты же ждал меня"», - рассказал Гриф.

Во время операции российские подразделения использовали разведывательные и ударные беспилотники, а также артиллерию для поражения укреплений, техники и пунктов управления БПЛА. После этого штурмовые группы заняли населенный пункт и подняли над ним российский флаг.

«Там был крупный командный пункт. Какой-то опорник. Может, центр управления БПЛА. Поэтому они так за него держались», - поделился командир взвода с позывным Кир.

Копани расположены на возвышенности, что позволяет контролировать прилегающую местность. Ранее Минобороны России сообщило о взятии села. Копани освободили штурмовики 55-й гвардейской дивизии морской пехоты.

В ходе штурма удалось уничтожить до двух взводов живой силы врага. Также противник лишился семи единиц автотехники, четырех квадроциклов, 14 пунктов управления беспилотниками и 22 тяжелых коптеров «Баба-яга».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#восток #наш эксклюзив #запорожская область #Копани
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