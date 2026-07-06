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Пленный поблагодарил бойцов ВС РФ за сохраненную жизнь в Константиновке

На видео пленный отметил, что подразделения ВСУ в городе оказались в сложном положении.
06-07-2026 18:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащий 25-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кузьменко, добровольно сдавшийся в плен в районе Константиновки, поблагодарил российских военнослужащих за то, что они взяли его и сослуживцев в плен вместо уничтожения. Соответствующие кадры распространило Министерство обороны России.

По словам пленного, он вместе с сослуживцами принял решение сложить оружие и добровольно сдаться. Кузьменко выразил благодарность военнослужащим 1465-го полка 4-й отдельной мотострелковой бригады, отметив, что они сохранили жизнь украинским военнослужащим, взяв их в плен.

«Ситуация под контролем, но есть нюанс... Ситуация находится под контролем войск Российской Федерации», - подчеркнул пленный.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Константиновки. Глава ведомства отметил мужество и самоотверженность бойцов.

Об установлении полного контроля российских войск над Константиновкой президенту Владимиру Путину доложили 3 июля. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент назвал это «первым, но очень важным этапом во взятии важного уже Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #пленный #константиновка #Юрий Кузьменко
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