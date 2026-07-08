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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 7 км

Пепловый выброс произошел сегодня в 7 утра.
Гоар Хачатурян 08-07-2026 10:20
© Фото: Max/kbgsras © Видео: Max/kbgsras

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7 км над уровнем моря. Об этом заявили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

«8 июля 2026 г. в 07.47 на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 7 000 м над уровнем моря», - говорится в сообщении.

Накануне жителей Камчатки предупредили о том, что в регионе возможно выпадение пепла, который выбросил вулкан Шивелуч. Ему присвоен «красный» уровень авиационной опасности.

В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю объяснили, что в поселке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово не исключается выпадение небольшого количества вулканического пепла. Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении, где и находятся эти населенные пункты.

Выпадение вулканического пепла на Камчатке не редкость, поэтому МЧС напоминает жителям о соблюдении соответствующих мер безопасности. Рекомендовано по возможности оставаться в помещениях и плотно закрыть окна и двери. При попадании пепла в помещение нужно использовать респираторы, смоченные содовым раствором.

#в стране и мире #Камчатка #ран #вулкан #Шивелуч #пепловый выброс
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