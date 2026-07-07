Жителей Камчатки предупредили о пеплопаде после извержения вулкана

На Камчатке возможно выпадение пепла, который выбросил вулкан Шивелуч. Ему присвоен «красный» уровень авиационной опасности. Об этом жителей региона предупредили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днем 7 июля из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10 000 метров, при высоте самого исполина - 3 283 метра», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что пепловый шлейф от вулкана распространяется в юго-восточном направлении, уходя вглубь полуострова. В зоне его возможного воздействия находятся поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово. В этих населенных пунктах не исключается выпадение небольшого количества вулканического пепла. Тем не менее в настоящее время пеплопада не наблюдается.

Главное управление МЧС России по региону рекомендует жителям соблюдать меры безопасности при выпадении вулканического пепла. Так, следует по возможности оставаться в помещениях и плотно закрыть окна и двери. Если же пепел проникает в помещение, необходимо использовать респираторы, смоченные содовым раствором.

Ранее сообщалось, что вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 12 км во второй раз за два дня. Выброс длился около 10 минут, облако от извержения накрыло окрестности в 10 км к западу от вулкана.