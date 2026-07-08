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В Крыму задержали двух россиян, собиравших данные о расположении ПВО

Также злоумышленники фиксировали последствия ударов боевиков киевского режима по территории России.
Сергей Дьячкин 08-07-2026 10:16
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Крыму двух россиян задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, задержанные по указанию спецслужбы Украины собирали данные о российских военных и местах расположения средств ПВО на полуострове. Они заключены под стражу и дают признательные показания. Уточняется, что фигуранты 1991 и 1996 годов рождения.

«Вспомнил, что есть знакомая на Украине. Начали с ней общаться. Общались-общались. Она - украинская военнослужащая. Во время общения она спросила, сколько ПВО у нас находится. Я ей сказал - там-то и там-то. Примерное местоположение», - сознался один из задержанных.

Следствием установлено, что злоумышленники по собственной инициативе начали сотрудничать с украинскими спецслужбами. Они передавали сведения о дислокации подразделений ВС РФ в зоне проведения спецоперации, собирали данные о российских военнослужащих, местах расположения ПВО, фиксировали последствия ударов боевиков киевского режима по территории России. В результате оперативно-разыскных мероприятий их задержали сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли противоправную деятельность жителя Анапы, завербованного украинскими спецслужбами. Как сообщили в ведомстве, задержанный гражданин РФ 1980 года рождения по собственной инициативе вышел на контакт с представителями Службы безопасности Украины и предложил свое содействие в проведении диверсионно-террористических акций.

#Крым #пво #ФСБ РФ #Задержание #Госизмена #украинские спецслужбы #дислокация
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