ФСБ задержала жителя Анапы за госизмену и шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли противоправную деятельность жителя Анапы, завербованного украинскими спецслужбами.

Как сообщили в ведомстве, задержанный гражданин РФ 1980 года рождения по собственной инициативе вышел на контакт с представителями Службы безопасности Украины и предложил свое содействие в проведении диверсионно-террористических акций.

«По заданию куратора он собирал и передавал противнику сведения о расположении подразделений Министерства обороны Российской Федерации и объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Краснодарского края», - сообщили в ЦОС ФСБ России.

Помимо этого, он замерял уровни радиосигналов в зонах расположения военных объектов - эти данные украинские военные планировали использовать при подготовке ракетно-бомбовых ударов. В числе заданий, полученных от украинской спецслужбы, также значился сбор сведений о графиках прибытия на режимные объекты в Сочи представителей органов государственной власти и иностранных делегаций, схеме организации охранных мероприятий и местах размещения средств противовоздушной обороны.

В отношении задержанного следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ России подчеркнули, что украинские спецслужбы продолжают активные попытки вовлечения россиян в деятельность, направленную против безопасности страны. В ведомстве предупредили, что все лица, давшие согласие на сотрудничество с противником, будут выявлены и привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законом.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске. Отмечается, что по указке своего сирийского куратора подозреваемый готовил нападение с помощью самодельного зажигательного устройства.