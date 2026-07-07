Опубликованы кадры боев за Петро-Ивановку в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры боевых действий за населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области, который освободили военнослужащие 344-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

Как сообщили в ведомстве, перед началом штурма разведывательные беспилотники выявили огневые позиции пулеметных и минометных расчетов, а также точки запуска украинских БПЛА. После этого по обнаруженным целям нанесли удары артиллерия и ударные беспилотники.

По информации Минобороны, российские подразделения поражали транспорт, использовавшийся для снабжения, а также полевые склады боеприпасов. В ведомстве отмечают, что это позволило нарушить логистику и систему управления украинских подразделений. На опубликованных кадрах показана работа операторов беспилотников и артиллерии в населенном пункте.

В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия на нескольких направлениях в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Ранее ВС РФ ударили по железнодорожным объектам в Харьковской области. В результате удалось поразить железнодорожный кран, а также неприятельские локомотивы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.