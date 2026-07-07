В КБР задержаны 8 террористов, готовивших нападения на правоохранителей

В Кабардино-Балкарии задержали восьмерых террористов, которые готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в ФСБ России.

«Всем задержанным избрана мера пресечения - арест, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также выявление иных эпизодов их противоправной деятельности», - говорится в сообщении ФСБ.

Отмечается, что участники террористической ячейки готовили вооруженные атаки на административные здания правоохранительных органов. Злоумышленники хотели завладеть оружием и перейти на нелегальное положение.

Во время обысков у задержанных помимо всего прочего изъяли огнестрельное оружие и патроны, а также 5 кг пороха, 12 самодельных зажигательных устройств и компоненты для их изготовления. Возбуждены несколько уголовных дел.

Накануне ФСБ РФ пресекла попытку рассылки военным взрывных устройств под видом парфюмерии. Теракты планировались украинскими спецслужбами не только против военнослужащих, но и против сотрудников оборонных предприятий.