ФСБ пресекла рассылку военным взрывных устройств под видом парфюмерии

Пресечена попытка рассылки военным взрывных устройств под видом парфюмерии. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

Уточняется, что теракты планировались украинскими спецслужбами не только против военнослужащих, но и против сотрудников оборонных предприятий. Согласно заявлению ФСБ, в марте прошлого года в Первоуральске Свердловской области задержан гражданин России 2003 года рождения, завербованный спецслужбами киевского режима.

Ранее задержанный забрал из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы. Их злоумышленник отправил «Почтой России» военнослужащим и сотрудникам органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.

«Отправился в город Энгельс, где наблюдал за квартирами, машинами и военнослужащими-летчиками, <...> наблюдал за инженером и директором военного завода в городе Екатеринбург. Также отправлялся в Челябинск, где в двух тайниках забрал пять "парфюмеров", в которых было взрывчатое вещество», - рассказал задержанный.

После того как завербованный агент выполнил задание, украинские спецслужбы прекратили с ним контакты, не выплатив обещанные деньги. Сотрудниками ФСБ России почтовые отправления изъяты и обезврежены.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Покушение на террористический акт» и «Государственная измена».

ФСБ России в очередной раз напомнила, что киевский режим активно пытается вовлекать в террористическую деятельность граждан России. Как подчеркнули в ведомстве, все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Ранее силовики сообщили о задержании жителя Анапы, завербованного украинскими спецслужбами. Он собирал и передавал врагу сведения о расположении подразделений МО РФ и объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Краснодарского края. Помимо этого, он замерял уровни радиосигналов в зонах расположения военных объектов - эти данные боевики планировали использовать при подготовке ракетно-бомбовых ударов.