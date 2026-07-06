МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ пресекла рассылку военным взрывных устройств под видом парфюмерии

Почтовые отправления были своевременно изъяты и обезврежены.
Сергей Дьячкин 06-07-2026 09:57
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Пресечена попытка рассылки военным взрывных устройств под видом парфюмерии. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

Уточняется, что теракты планировались украинскими спецслужбами не только против военнослужащих, но и против сотрудников оборонных предприятий. Согласно заявлению ФСБ, в марте прошлого года в Первоуральске Свердловской области задержан гражданин России 2003 года рождения, завербованный спецслужбами киевского режима.

Ранее задержанный забрал из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы. Их злоумышленник отправил «Почтой России» военнослужащим и сотрудникам органов власти, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.

«Отправился в город Энгельс, где наблюдал за квартирами, машинами и военнослужащими-летчиками, <...> наблюдал за инженером и директором военного завода в городе Екатеринбург. Также отправлялся в Челябинск, где в двух тайниках забрал пять "парфюмеров", в которых было взрывчатое вещество», - рассказал задержанный.

После того как завербованный агент выполнил задание, украинские спецслужбы прекратили с ним контакты, не выплатив обещанные деньги. Сотрудниками ФСБ России почтовые отправления изъяты и обезврежены.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Покушение на террористический акт» и «Государственная измена».

ФСБ России в очередной раз напомнила, что киевский режим активно пытается вовлекать в террористическую деятельность граждан России. Как подчеркнули в ведомстве, все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

Ранее силовики сообщили о задержании жителя Анапы, завербованного украинскими спецслужбами. Он собирал и передавал врагу сведения о расположении подразделений МО РФ и объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории Краснодарского края. Помимо этого, он замерял уровни радиосигналов в зонах расположения военных объектов - эти данные боевики планировали использовать при подготовке ракетно-бомбовых ударов. 

#Свердловская область #ФСБ РФ #Задержание #почта #парфюмерия #Первоуральск #украинские спецслужбы
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 