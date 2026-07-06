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Аферисты придумали новую схему обмана с возвратом переплаты за отопление

Мошенники отправляют сообщения с мнимой суммой возврата денежных средств за отопление, после чего требуют перейти по ссылке и ввести банковские данные.
Виктория Бокий 06-07-2026 22:01
© Фото: Pogiba Alexandra, news.ru, Globallookpress

Мошенники начали маскироваться под управляющие компании и от их имени рассылают россиянам уведомления с предложением вернуть переплату за отопление. О новой схеме аферистом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В своих сообщениях злоумышленники указывают сумму возврата за якобы переплату. После этого они просят потенциальную жертву перейти по ссылке для перевода денежных средств.

В ведомстве напомнили, что настоящие управляющие компании не оформляют возвраты таким способом. Также они не требуют вводить банковские данные на сомнительных сайтах. Что касается информации о перерасчетах, компенсациях и начислениях, то ее нужно проверять только на портале «Госуслуги. Дом».

Ранее сообщалось, что аферисты придумали новый способ обмана граждан под видом налоговой службы. Они звонят человеку и сообщают, что в декларации 3-НДФЛ найдены ошибки. После этого требуют срочно уточнить доходы за прошлый год, используя профессиональные термины для убедительности. Чтобы «исправить ошибки», мошенники предлагают записаться в налоговую, а затем - просят сообщить код из СМС, якобы для подтверждения записи.

#Мошенники #обман #схема мошенничества #управляющие компании #переплата за отопление
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