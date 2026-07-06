Аферисты придумали новую схему обмана с возвратом переплаты за отопление

Мошенники начали маскироваться под управляющие компании и от их имени рассылают россиянам уведомления с предложением вернуть переплату за отопление. О новой схеме аферистом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В своих сообщениях злоумышленники указывают сумму возврата за якобы переплату. После этого они просят потенциальную жертву перейти по ссылке для перевода денежных средств.

В ведомстве напомнили, что настоящие управляющие компании не оформляют возвраты таким способом. Также они не требуют вводить банковские данные на сомнительных сайтах. Что касается информации о перерасчетах, компенсациях и начислениях, то ее нужно проверять только на портале «Госуслуги. Дом».

Ранее сообщалось, что аферисты придумали новый способ обмана граждан под видом налоговой службы. Они звонят человеку и сообщают, что в декларации 3-НДФЛ найдены ошибки. После этого требуют срочно уточнить доходы за прошлый год, используя профессиональные термины для убедительности. Чтобы «исправить ошибки», мошенники предлагают записаться в налоговую, а затем - просят сообщить код из СМС, якобы для подтверждения записи.