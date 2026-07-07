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В Бразилии допустили прямую военную интервенцию США

Возможные действия США могут привести к серьезным последствиям для граждан Бразилии в финансовой и миграционной сферах.
Анастасия Митина 07-07-2026 09:06
© Фото: Zhao Yan, ZUMAPRESS, Global Look Press

Министерство иностранных дел Бразилии допустило возможность применения США военной силы против страны. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

«Возникла вероятность применения военной силы США на территории Бразилии», - приводит телеканал слова главы бразильского МИД Мауро Виэйра.

Поводом стало недавнее решение США признать крупнейшие бразильские преступные группировки CV и PCC террористическими организациями. Утверждается, что это создает риск прямой военной интервенции США на территорию республики.

Внешнеполитическое ведомство Бразилии отметило, что решение США не принесет преимуществ для двустороннего сотрудничества в борьбе с организованной преступностью. Прежний статус этих группировок уже позволял странам обмениваться информацией и взаимодействовать в данной сфере. В министерстве предупредили, что возможные действия США могут привести к серьезным последствиям для граждан Бразилии в финансовой и миграционной сферах.

Напомним, что в мае лидеры США и Бразилии провели двустороннюю встречу в Вашингтоне. На повестке был широкий круг вопросов - от двусторонних отношений, пошлин и торговли до урегулирования иранского кризиса и ситуации на Кубе. Тогда президент Бразилии Лула да Силва отметил, что политические разногласия не мешают их общению с Трампом.

#в стране и мире #сша #мид #Бразилия
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