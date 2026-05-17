МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лула да Силва подшутил над Трампом, потому что он не улыбается на фото

Президенты США и Бразилии провели двустороннюю встречу в Вашингтоне на прошлой неделе, обсудили торговлю, пошлины и ситуацию на Кубе и в Иране.
Ян Брацкий 17-05-2026 15:33
© Фото: Daniel Torok White House Keystone Press Agency Global Look Press

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подшутил над своим американским коллегой Дональдом Трампом во время их личной встречи из-за того, что глава Белого дома не улыбается на фотографиях. В интервью газете The Washington Post президент Бразилии вспомнил о многочисленных фотографиях Трампа в Белом доме.

«Вы что, не умеете улыбаться?», - спросил Лула да Силва, осматривая фотографии.

Президент США парировал, отметив, что избиратели больше склоняются к серьезным лидерам. На это Лула да Силва ответил, что это происходит «только во время выборов» и пожелал Трампу «немного улыбнуться», так как голосование уже позади.

Президенты США и Бразилии провели двустороннюю встречу в Вашингтоне на прошлой неделе. На повестке был широкий круг вопросов: от двусторонних отношений, пошлин и торговли, до урегулирования иранского кризиса и ситуации на Кубе. Лула да Силва отметил, что политические разногласия не мешают их общению с Трампом.

Визит Лулы да Силвы в США должен был состояться еще в конце марта, но был отложен из-за американской агрессии на Ближнем Востоке.

#сша #Трамп #Белый дом #переговоры #Бразилия #Лула да Силва
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 