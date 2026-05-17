Лула да Силва подшутил над Трампом, потому что он не улыбается на фото

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подшутил над своим американским коллегой Дональдом Трампом во время их личной встречи из-за того, что глава Белого дома не улыбается на фотографиях. В интервью газете The Washington Post президент Бразилии вспомнил о многочисленных фотографиях Трампа в Белом доме.

«Вы что, не умеете улыбаться?», - спросил Лула да Силва, осматривая фотографии.

Президент США парировал, отметив, что избиратели больше склоняются к серьезным лидерам. На это Лула да Силва ответил, что это происходит «только во время выборов» и пожелал Трампу «немного улыбнуться», так как голосование уже позади.

Президенты США и Бразилии провели двустороннюю встречу в Вашингтоне на прошлой неделе. На повестке был широкий круг вопросов: от двусторонних отношений, пошлин и торговли, до урегулирования иранского кризиса и ситуации на Кубе. Лула да Силва отметил, что политические разногласия не мешают их общению с Трампом.

Визит Лулы да Силвы в США должен был состояться еще в конце марта, но был отложен из-за американской агрессии на Ближнем Востоке.