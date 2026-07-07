В России утвердили перечень документов для получения пенсий

Вступил в силу приказ Минтруда РФ об утверждении перечня документов, необходимых для получения пенсий. Об этом доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал агентству РИА Новости.

Приказ Минтруда вступает в силу 7 июля 2026 года. Он заменяет правила, которые действовали с 2021 года.

«Данные изменения направлены, прежде всего, на повышение удобства граждан», - отметил Балынин.

Он объяснил, что новые правила коснутся страховых, накопительных и государственных пенсий, а также размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. По словам Балынина, ключевые изменения заключаются в автоматизации процессов. Так, Соцфонд теперь будет самостоятельно запрашивать данные о стаже и заработке через Единую цифровую платформу.

Балынин также отметил, что дополнительные документы потребуются только в том случае, если необходимые сведения будут отсутствовать в государственных базах. Если данные уже есть в госсистемах, при оформлении нужен будет только паспорт и СНИЛС.

С начала июля в России вступил в силу ряд изменений в законодательстве, направленных на усовершенствование системы пенсионных выплат. Так, для пенсионеров Крайнего Севера, которые получают выплаты дистанционно, через почту или на дом, больше не нужно ежегодно подтверждать свое место жительства. Согласно новому порядку оформления надбавки, получение районного коэффициента доступно и без этого. Помимо этого, был скорректирован и сам механизм назначения пособий. Теперь главным источником данных о доходах россиян станет лицевой счет гражданина. Недостающие сведения будут направляться в Соцфонд только по запросу - в основном это касается декретов, больничных, пособий по уходу, а также выплат при рождении ребенка.

До этого сообщалось, что пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет, начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости с июля. До этого порога выплата составляет 9 584,69 рубля, а после увеличения составит 19 169,38 рубля. Уточнялось, что в июле массового повышения пенсий не планируется. Точечные прибавки коснутся также граждан, которые стали инвалидами I группы.