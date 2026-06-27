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В Госдуме рассказали о точечном повышении пенсий с 1 июля

В июле прибавку получат те, кому в июне исполнилось 80 лет.
Владимир Рубанов 27-06-2026 06:20
© Фото: Ilya Moskovets URA.RU, Global Look Press

Пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет, начнут получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости с июля. Об этом сообщила РИА Новости Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Бессараб пояснила, что граждане, достигшие 80-летнего возраста в июне, смогут автоматически получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. До этого порога выплата составляет 9 584,69 рубля, а после увеличения составит 19 169,38 рублей.

Депутат уточнила, что в июле массового повышения пенсий не планируется. Точечные прибавки коснутся также граждан, которые становятся инвалидами I группы.

Ранее сообщалось, что Социальный фонд России с 1 августа проиндексирует накопительные пенсии на 17,3%. Коэффициент индексации был рассчитан на основе результатов инвестирования пенсионных накоплений, где доход от их размещения в прошлом году превысил инфляцию более чем в три раза (5,6%). Перерасчет будет проведен автоматически без необходимости подачи дополнительных заявлений. Повышение затронет около 136 тысяч человек.

В России существует три способа получения пенсионных накоплений: накопительная пенсия, срочная выплата и единовременная выплата. Право на получение выплат из пенсионных накоплений возникает у мужчин с 60 лет и у женщин с 55 лет.

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