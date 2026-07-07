США обвинили Иран в двух атаках на коммерческие суда

США считают, что Иран 6 июля выпустил как минимум две ракеты по коммерческим судам, шедшим через Ормузский пролив. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на источники в американской администрации.

«Атаки были осуществлены по истечении недельного соглашения между США и Ираном о приостановке ударов в Ормузском проливе», - говорится в материале.

По оценке журналистов, ситуация ставит под угрозу меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Как пишет портал, американцы с высокой вероятностью ответят, нанеся удары по целям в Иране.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Затем на швейцарском курорте Бюргеншток прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Как отмечалось в совместном заявлении Пакистана и Катара по завершении первого раунда переговоров, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических консультаций.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил о создании специального канала связи для предотвращения эскалации напряженности в Ормузском проливе. Дипломат не стал приводить технические детали работы этого канала. Он отметил, что Катар ведет работу с региональными партнерами, обсуждая, как достичь того момента, когда странам Ближнего Востока, включая Иран, будет целесообразно сесть за стол переговоров и открыто обсудить свои озабоченности.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Соединенные Штаты предложили Ирану в качестве компромисса разморозить часть активов, за это Тегеран должен отказаться от претензий на контроль над Ормузским проливом. Однако в Исламской Республике подчеркнули, что такого предложения недостаточно для изменения позиции. Издание отмечает, что замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади уточнил, что пролив находится «под контролем Тегерана», а не Вашингтона. Также Иран предупредил, что любое судно, которое отклоняется от утвержденного маршрута, получит «немедленный и решительный» ответ.