В МИД Катара рассказали о спецсвязи для пресечения эскалации в Ормузе

Специальный канал связи создан для предотвращения эскалации напряженности в Ормузском проливе, и он функционирует. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. Заявление он сделал во время брифинга, отвечая на вопрос о механизмах разрешения конфликта. Во время ответа дипломат не стал приводить технические детали работы этого канала.

«Мы работаем с нашими региональными партнерами, обсуждая, как достичь того момента, когда странам региона, включая Иран, будет целесообразно сесть за стол переговоров и открыто обсудить свои озабоченности», - отметил аль-Ансари.

Ранее МИД Катара сообщал, что прямые встречи между американской и иранской сторонами не планируются. При этом Ормузский пролив и ядерная программа Тегерана остаются главными темами переговоров США и Ирана.