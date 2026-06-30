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В МИД Катара рассказали о спецсвязи для пресечения эскалации в Ормузе

Представитель ведомства аль-Ансари отметил, что Доха обсуждает с партнерами по региону возможности проведения диалога с участием Тегерана.
Андрей Юдин 30-06-2026 16:02
© Фото: Katharina Kausche, dpa, Global Look Press

Специальный канал связи создан для предотвращения эскалации напряженности в Ормузском проливе, и он функционирует. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. Заявление он сделал во время брифинга, отвечая на вопрос о механизмах разрешения конфликта. Во время ответа дипломат не стал приводить технические детали работы этого канала.

«Мы работаем с нашими региональными партнерами, обсуждая, как достичь того момента, когда странам региона, включая Иран, будет целесообразно сесть за стол переговоров и открыто обсудить свои озабоченности», - отметил аль-Ансари.

Ранее МИД Катара сообщал, что прямые встречи между американской и иранской сторонами не планируются. При этом Ормузский пролив и ядерная программа Тегерана остаются главными темами переговоров США и Ирана.

#в стране и мире #Иран #Ормузский пролив #эскалация #МИД Катара
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