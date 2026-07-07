Психолог объяснила, как родителям научиться слышать своего ребенка

В преддверии Дня семьи, любви и верности российское общество «Знание» провело форум «Знание. Семья». Психолог Любовь Розенберг в разговоре со «Звездой» рассказала простые правила семейного диалога.

«Расслабьтесь. Не напрягайтесь по любому поводу. Но в этой расслабленности будьте чуткими, старайтесь уловить, что происходит с ребенком. Дети прячутся в комнатах и телефонах, есть и тревожные родители, которые все контролируют», - объяснила она.

Психолог объяснила, что самое главное - это поддержка. Многим взрослым нужно научиться быть чуткими, что позволит детям быть более искренними и открытыми внутри семьи.

«Здесь нужна чувствительность. Когда ребенок расскажет, не пугайтесь, даже если на ваш взгляд будет что-то страшное. Нужно сказать о своих чувствах и поддержать ребенка», - продолжила Розенберг.

Специалист также рассказала, какую ошибку чаще всего допускают родители при воспитании ребенка. По ее словам, их убежденность в правильности своего мнения «сеет» в детях «зерно неуверенности», из-за чего во взрослой жизни они не умеют доказывать свою точку зрения и убеждать других. Так ребенок перестает верить даже самому себе и не может отказать другим.

День семьи, любви и верности - всероссийский праздник, который отмечается ежегодно восьмого июля. Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в православной традиции считаются покровителями семьи и брака.