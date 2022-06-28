В России официально утвержден День семьи, любви и верности

Указ президента РФ вступает в силу со дня его подписания.

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День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, стал официальным праздником в России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, постановляю установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», - говорится в тексте документа.

Сообщается, что указ начинает действовать со дня его подписания.

С инициативой учредить новый праздник выступила молодежь города Муром еще в 2008 году. Их идея была одобрена Госдумой и Советом Федерации РФ. Оргкомитет празднования возглавила глава Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.

Праздник был поддержан и Межрелигиозным советом России, членами которой являются представители всех религий, исповедуемых на территории РФ. Впервые праздничные мероприятия состоялись именно в Муроме.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ детей-сирот из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также с Украины. В документе уточняется, что с заявлением о приеме в гражданство вправе обратиться опекуны или попечители из числа граждан России, ДНР, ЛНР или Украины.