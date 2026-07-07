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США призвали Китай обсудить контроль над вооружениями

Накануне китайские военные осуществили плановый пуск стратегической ракеты подводного базирования в акватории Тихого океана.
Ян Брацкий 07-07-2026 04:13
© Фото: Li Rui Xin Hua Global Look Press

Власти США призвали Китай присоединиться к обсуждению вопросов контроля над вооружениями. С таким заявлением выступил американский Госдепартамент после испытательного пуска КНР стратегической ракеты подводного базирования в акватории Тихого океана. Ракета была без боезаряда и упала в южной части океана, сообщили Штаты, которые отследили маршрут китайской субмарины.

«Мы по-прежнему призываем Китай участвовать в обсуждении по существу контроля над вооружениями и принять механизм регулярных уведомлений обо всех запусках межконтинентальных баллистических ракет, а также о космических запусках...», - отмечается в документе.

Согласно заявлению Минобороны Китая, ракетный пуск шестого июля был плановым мероприятием в рамках годовой военной подготовки. Пекин заблаговременно уведомил все заинтересованные стороны, пуск соответствовал международным нормам и требованиям, а также «не был направлен против какой-либо конкретной страны», заверили в оборонном ведомстве КНР.

Спецслужбы США не в первый раз обращают внимание на оружейные испытания Китая. Ранее в Вашингтоне предположили, что Пекин якобы может заниматься разработкой ядерного оружия нового поколения. Американская разведка даже сообщила о проведении как минимум одного испытания.

Речь об оружии, с совершенно новыми техническими возможностями, недоступными для других ядерных держав. В посольстве Китая данную информацию опровергли, обвинив Штаты в попытке очернить ядерную политику официального Пекина.

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