CNN: разведка США доложила об испытании Китаем ядерной ракеты

Спецслужбы США полагают, что китайские военные могут заниматься разработкой ядерного оружия нового поколения. Якобы Пекин провел как минимум одно испытание своего арсенала и сейчас располагает техническими возможностями, недоступными для других ядерных держав.

«Разведывательные агентства США полагает, что Китай разрабатывает новое поколение ядреного оружия», - сообщает телеканал CNN.

Американская разведка пришла к выводу, что секретные испытания новейших образцов ядерного оружия прошли еще летом 2020 года. Речь якобы о разработке ракеты, способной нести множество ядерных минибоеголовок. Кроме того, Вашингтон заподозрил Пекин в разработке ядерного оружия малой мощности, которым КНР до этого не обладала.

В посольстве Китая в Вашингтоне заявления американского разведсообщества отвергли и заявили, что подобные высказывания призваны очернить ядерную политику официального Пекина. Утверждения о секретных испытаниях дипломаты назвали политической манипуляцией и обвинили Штаты в фабрикации предлогов для проведения собственных испытаний.

К слову, на этой неделе помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо анонсировал возобновление ядерных испытаний на равных условиях. Чиновник напомнил, что подобное решение принял президент США Дональд Трамп. Однако в Вашингтоне пообещали обойтись без масштабных атмосферных взрывов.