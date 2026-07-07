Минобрнауки определило минимальный уровень знания истории для студентов

Минобрнауки России разработало перечень исторических событий и фактов, которые должны знать все студенты российских вузов. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

«Подготовлен проект программы исторического минимума для студентов неисторических специальностей. В проект программы включены важнейшие исторические процессы, факты, события и ключевые персоналии», - сказано в материале.

Исторический минимум может быть использован как основа для итогового испытания по дисциплине «История России». В ведомстве добавили, что содержание исторического минимума направлено на воспитание у студенчества уважительного отношения к Отечеству.

Кроме того, перечень создан для формирования осознанной гражданской позиции и патриотизма. Сроки направления программы в российские университеты сейчас обсуждаются.

Помощник президента России Владимир Мединский ранее заявил, что поддерживает идею объединения выпускных экзаменов по истории и обществознанию. Он добавил, что окончательное решение будет принимать Минпросвещения РФ.