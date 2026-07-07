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Минобрнауки определило минимальный уровень знания истории для студентов

Цель исторического минимума - воспитание у студенчества уважительного отношения к Отечеству, формирование осознанной гражданской позиции и патриотизма.
Дарья Ситникова 07-07-2026 03:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобрнауки России разработало перечень исторических событий и фактов, которые должны знать все студенты российских вузов. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

«Подготовлен проект программы исторического минимума для студентов неисторических специальностей. В проект программы включены важнейшие исторические процессы, факты, события и ключевые персоналии», - сказано в материале.

Исторический минимум может быть использован как основа для итогового испытания по дисциплине «История России». В ведомстве добавили, что содержание исторического минимума направлено на воспитание у студенчества уважительного отношения к Отечеству.

Кроме того, перечень создан для формирования осознанной гражданской позиции и патриотизма. Сроки направления программы в российские университеты сейчас обсуждаются.

Помощник президента России Владимир Мединский ранее заявил, что поддерживает идею объединения выпускных экзаменов по истории и обществознанию. Он добавил, что окончательное решение будет принимать Минпросвещения РФ.

#Россия #студенты #история #разработка #Минобрнауки #знания
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