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Мединский поддержал идею объединить экзамены по истории и обществознанию

Реализация инициативы займет не менее трех лет.
Константин Денисов 30-06-2026 16:31
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что поддерживает идею объединения выпускных экзаменов по истории и обществознанию. Об этом он сообщил на пленарном заседании конференции учителей-блогеров «Просветители. Обществознание».

«Я бы это поддержал. Пропорции примерно 8:2 в пользу истории», - сказал Мединский.

Он добавил, что окончательное решение будет принимать Минпросвещения России. Ранее Мединский уже выступал за такой вариант. По его словам, многие хотели вообще убрать курс обществознания из программы, однако Мединский пообещал постараться сохранить предмет в том или ином виде.

В апреле 2026 года Минпросвещения значительно сократил учебные часы для обществознания. Теперь на долю девятиклассников и выпускников полагается не более одного часа в неделю, а десятиклассников - не более двух.

#в стране и мире #история #образование #владимир мединский #экзамены #обществознание
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