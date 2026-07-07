Бюрократы Европейского союза промывают мозги европейцам, в то время как ЕС саморазрушается. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Европейская бюрократия отказывается признавать или исправлять какие-либо ошибки и занимается "промыванием мозгов" европейцам, внушая им самоуспокоенность, в то время как Европа саморазрушается», - написал он в социальной сети Х.

Таким образом глава РФПИ отреагировал на публикацию американского консервативного журналиста Ника Сортора. Тот отметил, что США могли бы не оказывать помощь Европе на фоне потери традиционного культурного облика из-за проблем с миграцией и энергетикой.

Президент США Дональд Трамп ранее посоветовал Европе быть осторожнее в вопросах миграции и энергетики. С его слов, в противном случае она может исчезнуть.

Американский лидер отметил, что за последние два десятилетия ЕС значительно изменился. Во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре глава Белого дома заявил, что «если они не будут осторожны с этими двумя вещами, Европы больше не будет».