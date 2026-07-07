МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дмитриев: европейцам промывают мозги на фоне саморазрушения ЕС

По мнению Кирилла Дмитриева, Трамп откровенно говорит о промахах Европы в сфере иммиграции и энергетики, которые ставят под угрозу ее существование.
Дарья Ситникова 07-07-2026 23:27
© Фото: Alicia Windzio, dpa, Global Look Press

Бюрократы Европейского союза промывают мозги европейцам, в то время как ЕС саморазрушается. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Европейская бюрократия отказывается признавать или исправлять какие-либо ошибки и занимается "промыванием мозгов" европейцам, внушая им самоуспокоенность, в то время как Европа саморазрушается», - написал он в социальной сети Х.

Таким образом глава РФПИ отреагировал на публикацию американского консервативного журналиста Ника Сортора. Тот отметил, что США могли бы не оказывать помощь Европе на фоне потери традиционного культурного облика из-за проблем с миграцией и энергетикой.

Президент США Дональд Трамп ранее посоветовал Европе быть осторожнее в вопросах миграции и энергетики. С его слов, в противном случае она может исчезнуть.

Американский лидер отметил, что за последние два десятилетия ЕС значительно изменился. Во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре глава Белого дома заявил, что «если они не будут осторожны с этими двумя вещами, Европы больше не будет».

#Дональд Трамп #ЕС #Кирилл Дмитриев #саморазрушение
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 