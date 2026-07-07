Чудеса техники и десятки контрактов: как прошел второй день «Иннопрома»

Второй день «Иннопрома» в Екатеринбурге запомнился десятками подписанных контрактов в сфере передовых разработок – от атомной промышленности до авиации и машиностроения. В сотрудничестве с российскими партнерами в различных сферах заинтересованы представители разных стран. Особое внимание уделяется новейшим дронам, в том числе двойного назначения.

Так, например, грузоподъемность дрона «Кащей» – 120 килограммов, дальность полета – 20 километров в одну сторону. Этот беспилотник может работать в любых климатических условиях, а также неприхотлив в эксплуатации.

Производитель «бессмертного» БПЛА хорошо знаком нашим ребятам в зоне СВО. Предприятие специализируется на выпуске системы управления «Пеппа». По статистике, она используется в каждом четвертом дроне на фронте. «Кащей» же – премьера «Иннопрома-2026» – машина универсальная. На гражданке он будет незаменим как доставщик грузов в труднодоступные места, поисковик, аппарат мониторинга лесных пожаров и наводнений.

Еще один флагман уральского фронтового дроностроения – дроны «Заноза». Их производят в небольшом городе Свердловской области. Тысячи «Заноз» уже работают на всех направлениях спецоперации. На главной промышленной выставке страны предприятие-производитель представляет линейку своих гражданских БПЛА. Аппараты разной грузоподьемности, габаритов, мощности и дальности полета могут выполнять широкий спектр задач в сельском хозяйстве, логистике и экстренных службах.



О важности дальнейшего развития производств, помогающих нашим бойцам, и углублении их взаимодействия с гигантами отрасли на итоговой коллегии Минпромторга, прошедшей на полях «Иннопрома», говорил, в частности, первый зампред правительства страны Денис Мантуров.

«Важно, что в кооперацию с оборонно-промышленным комплексом вовлечены сотни гражданских предприятий. Они осваивают новые решения, вызывают, развивают компетенции и повышают свой технологический уровень», - заявил Мантуров.

Кроме того, на полях выставки был подписан меморандум о взаимодействии в области промышленности. Индонезия – страна партнер 16-го «Иннопрома» – направила для участия представителей более 50 ведущих компаний. Наши партнеры на деле доказывают свою заинтересованность в сотрудничестве с Россией и странами ЕАЭС. Пример тому – соглашение о свободной торговле.



Индонезия ставит перед собой цель стать седьмой экономикой мира к 2045-му году, заявил министр промышленности республики Агус Картасасмита. Наши партнеры из Юго-Восточной Азии на этом пути рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество с российским бизнесом.

Экватор крупнейшей международной промышленной выставки пройден. Однако деловая программа каждый час пополняется новыми пунктами. Впереди – встречи, переговоры, заседания и выгодные многомиллионные контракты.

Накануне на полях «Иннопрома» представили еще одну премьеру выставки – новый катер аппарельного типа из Югры. Данная модификация судна, которое может подходить к любому типу неподготовленного, дикого берега, разработана для подразделений МЧС, экстренных служб и добывающих компаний.