Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал Европе четыре рекомендации, которые помогут остановить эскалацию с Москвой. По его словам, благодаря таким действиям западные политики могли бы восстановить конструктивный диалог с РФ.

В интервью швейцарскому изданию Weltwoche, отвечая на вопрос о том, как европейцам следует действовать в условиях текущей напряженной ситуации, Песков подчеркнул, что Россия не представляет угрозы для Европы.

Он также отметил, что важно учитывать российские озабоченности, иначе могут возникнуть сложности. Пресс-секретарь президента РФ также призвал европейские страны как можно скорее возобновить диалог с Россией.

Россия применит ядерное оружие только в случае прямой угрозы своему существованию, сказал также представитель Кремля. Песков подчеркнул, что Вооруженные силы РФ успешно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, не прибегая к ядерному оружию. Кроме того, Песков напомнил, что российская ядерная доктрина четко определяет условия, при которых возможно использование такого вооружения.