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Песков дал Европе четыре совета для восстановления отношений с Россией

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не представляет угрозы для Европы.
Владимир Рубанов 07-07-2026 20:34
© Фото: Benoit Doppagne Keystone Press Agency, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал Европе четыре рекомендации, которые помогут остановить эскалацию с Москвой. По его словам, благодаря таким действиям западные политики могли бы восстановить конструктивный диалог с РФ.

В интервью швейцарскому изданию Weltwoche, отвечая на вопрос о том, как европейцам следует действовать в условиях текущей напряженной ситуации, Песков подчеркнул, что Россия не представляет угрозы для Европы.

Он также отметил, что важно учитывать российские озабоченности, иначе могут возникнуть сложности. Пресс-секретарь президента РФ также призвал европейские страны как можно скорее возобновить диалог с Россией.

Россия применит ядерное оружие только в случае прямой угрозы своему существованию, сказал также представитель Кремля. Песков подчеркнул, что Вооруженные силы РФ успешно выполняют задачи в зоне специальной военной операции, не прибегая к ядерному оружию. Кроме того, Песков напомнил, что российская ядерная доктрина четко определяет условия, при которых возможно использование такого вооружения.

#Россия #Европа #ЕС #евросоюз #диалог #Международные отношения
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