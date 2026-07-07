Боевые действия на Украине закончатся «на следующий день» после того, как киевский режим выведет своих боевиков из российских регионов. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомним, что Владимир Зеленский пришел к власти, пообещав людям прекратить войну и он все еще может сдержать свое обещание, подчеркнул представитель Кремля.

«...Приняв очень ответственное решение вывести свои войска из Донбасса, из регионов, которые сейчас являются российскими территориями, признать ситуацию де-факто, и на следующий день боевые действия будут остановлены», - сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

О готовности к диалогу с украинской стороной ранее сообщил и президент Владимир Путин. Он допустил подобную встречу, но на основе стамбульских договоренностей, модальностей Анкориджа и реальной ситуации на земле. Путин еще раз напомнил, что стамбульские договоренности были парафированы Украиной, которую на тот момент все устраивало.

По мнению Путина, Киев должен исходить из реалий, сложившихся в зоне специальной военной операции, а не пытаться создать впечатление сильной позиции. Террористические удары по нашей территории только стимулируют военнослужащих ВС РФ на поле боя, подчеркнул российский лидер.