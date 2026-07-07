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Апелляционный суд вынесет решение по искам Ле Пен летом 2026 года

Если эти сроки будут соблюдены, то второй судебный процесс по делу Ле Пен состоится не позднее этого года.
Дарья Ситникова 07-07-2026 03:04
© Фото: Baptiste Autissier, Keystone Press Agency, Global Look Press

Апелляционный суд Парижа может вынести решение по поданным лидером фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен искам об обжаловании приговора против нее летом 2026 года. Об этом сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на заявление суда.

«Апелляционный суд Парижа сообщил, что на данном этапе он получил три апелляции после осуждения Марин Ле Пен и партии "Национальное объединение" и рассмотрит это дело в сроки, которые должны позволить вынести решение летом 2026 года», - сказано в материале.

Если эти сроки будут соблюдены, то второй судебный процесс по делу Ле Пен состоится не позднее этого года. Решение будет вынесено за много месяцев до президентских выборов 2027 года.

Напомним, Марин Ле Пен признали виновной по делу о хищении средств Европарламента. Суд в Париже приговорил ее к лишению свободы на четыре года, из них два - условно, два - с ношением электронного браслета.

Соответственно, она не отправится в тюрьму, однако будет вынуждена выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Решением суда ей также запрещено в течение пяти лет избираться в органы государственной власти.

#Франция #Париж #Марин Ле Пен #Решение #апелляционный суд #обжалование приговора
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