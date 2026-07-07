БПЛА Zala скорректировал удар по позициям ВСУ на Добропольском направлении

Расчет разведывательного беспилотника Zala 14-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» скорректировал артиллерийский удар по позициям ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, во время воздушной разведки операторы обнаружили украинский гексакоптер, который доставлял грузы на передовые позиции. Проследив маршрут его полета, военнослужащие выявили замаскированные опорные пункты и укрытия ВСУ, оборудованные в лесополосах.

После получения координат расчет поднял в воздух разведывательный беспилотник Zala, который использовался для корректировки артиллерийского огня. Как отметили в Минобороны, аппарат способен вести круглосуточное наблюдение на расстоянии более 70 километров от линии боевого соприкосновения и оснащен оптической камерой, тепловизором, помехозащищенными каналами связи и средствами противодействия FPV-дронам.

С помощью целеуказания, переданного с беспилотника, артиллерия нанесла удары по выявленным целям. По информации ведомства, все обнаруженные позиции были поражены, а объективный контроль результатов обеспечили расчеты БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.