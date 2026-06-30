Расчеты ZALA раскрыли особенности борьбы с тяжелыми дронами ВСУ

Группировка войск «Центр» усиливает огневое давление на Доброполье. Наши бойцы прорвали трехрядную линию заграждений и охватывают город с двух сторон. За населенным пунктом подготовленных рубежей обороны у ВСУ нет. До госграницы 35 километров голого поля. А на Добропольском выступе у противника осталось всего четыре точки опоры - Кучеров Яр, Грузское, Веселое, Золотой Колодезь. Обороняется враг в основном дроновым насыщением. Но гексакоптерам «Баба-яга» противостоят расчеты БПЛА ZALA.

Оператору беспилотной системы Денису Гринько всего 18. Контракт подписал потому, что мечтает о мирной жизни - семье, детях, собственной ферме. Сам он родом из Запорожской области. Там живут близкие. Именно от них Денис узнает о том, что творят украинские боевики на его малой родине.

«Они запускают FPV-дроны. Их оснащают динамиком, затем крутят запись и потом просто садятся в кусты или за угол, там, где заходит мирный житель и берет просто. Там крики типа "Помогите! Помогите!" на дроне. И потом, когда подходит человек, дроны влетают прямо в него», - рассказал военнослужащий.

Так киевский режим пытается посеять панику среди населения и отвлечь внимание от реальной ситуации на фронте. В ДНР все больше накаляется обстановка. Наши войска добивают окруженные группы ВСУ на юго-западе Константиновки, изолируют Красный Лиман, выравнивают фронт под Славянском. Силы стягиваются к битве за Славянско-Краматорскую агломерацию. За ситуацией на Добропольском направлении с воздуха наблюдает расчет 14-й артиллерийской бригады 51-й армии.

«Был запоминающийся случай. Летела "Баба-яга" противника, скинула продовольствие. Подошла пехота, посылку забрала, разнесла пакеты по соседним блиндажам. Благодаря им мы выявили еще живую силу противника. Вся посадка была успешно поражена артиллерийским огнем», - рассказал заместитель командира взвода с позывным Елхим.

Большинство бойцов расчета родом из этих мест. Подразделение - наследники легендарного «Кальмиуса» - батальона, который еще в 2014 году создали шахтеры и работники Донецкого металлургического комбината.

«Все начиналось очень страшно и тяжело... Сидели по подвалам, боялись ходить. После многих прилетов сколько детей погибло в школах. Хотелось вырасти, стать военным. Да и в принципе у меня семья военная. Деды воевали, самому хотелось», - рассказал оператор беспилотной системы ZALA с позывным Владик.

Пока одни ведут разведку, другие готовят смену - новый беспилотник проходит предполетную подготовку. Консоли, аккумулятор, стропы парашюта - все проверяют досконально. Потому что в небе за дроном уже охотятся.

«В основном охотники - это европейские дроны. Сейчас у них даже распространено, что у них висит "матка" с четырьмя дронами-охотниками где-то высоко. Они скидывают их постоянно и просто заходят на цель - на ZALA, на другие самолеты», - рассказал оператор беспилотной системы ZALA Андрей Сенцов.

Впрочем, легкой добычей наши ZALA назвать нельзя.

«Система видит через "глазок", что на нее заходит БПЛА противника, и начинает маневр уклонения - он резко срывается вниз. Провал по высоте, и он начинает делать маневры вправо, влево, набирает скорость. Также у него есть свой сканер частот БПЛА противника. То есть он даже замечает, что к нему приближается, даже не видя его», - добавил военнослужащий.

Помимо этого, в дрон, оснащенный искусственным интеллектом, добавили еще и визуальную навигацию. Камера считывает рельеф, сравнивает с картами, и беспилотник ориентируется без оператора. А значит, что даже без сигнала БПЛА найдет дорогу обратно и приземлится на парашюте. Бойцы его заберут, а вражеские дроны, если те сунутся, встретят как надо.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.