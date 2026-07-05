Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на 12 км второй раз за два дня

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту до 12 км во второй раз за два дня. Об этом сообщает 360.ru.

Выброс произошел вечером 5 июля по местному времени и длился на протяжении 10 минут. Облако от извержения накрыло окрестности в 10 км к западу от вулкана.

«Извержение вулкана продолжается, сопровождаясь мощной парогазовой активностью; в северной части лавового купола продолжает расти новый лавовый купол», - рассказали ученые Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Накануне произошел первый выброс. Высота пепла достигала 10,5 км. Специалисты присвоили извержению высший уровень авиационной опасности. Это означает, что извержение опасно для низколетящих судов, а также может существенно повлиять на график регулярных рейсов.

В середине июня в Индонезии произошло восемь извержений вулкана Левотоби. По информации местных спасательных служб, жертвы и разрушения на земле отсутствуют.