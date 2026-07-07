В Госдуме оценили эффект от отмены домашних заданий у первоклашек

В Госдуме считают отмену домашних заданий для первоклассников первой победой, рассказала «Звезде» член комитета Госдумы по просвещению Мария Харченко. По ее словам, при отчете правительства депутаты обратили внимание на то, что дети перегружены школьными задачами и с этим нужно что-то делать.

Тогда было поручено вместе с Минпросвещения разобраться, что перегружает детей, родителей и учителей и как лучше эту школьную систему изменить. В мае запустили анкетирование учителей, родителей и учеников на предмет их загрузки.

«Дети говорят нам о том, что они тратят по семь-восемь часов на выполнение домашнего задания, вынуждены отказываться от кружков, спортивных секций. Вообще, в целом семья отказывается зачастую от отдыха, дети постоянно находятся в стрессе. Мы ездим по всей стране, встречаемся с родительскими сообществами, с учителями», - рассказала депутат.

Результаты показали, что порядка 82% родителей делали со своими детьми домашнее задание, приходя с работы. Каждый третий ученик говорит, что боится идти в школу из-за невыполненного домашнего задания.

Кроме того, учителя отмечают, что им не хватает времени полноценно раскрыть материал из-за высокой бюрократической загрузки. Один педагог не понимает, сколько задал ребенку другой. Требуют аудита школьные учебники, потому что взрослые тратят много времени, чтобы перевести их на понятный язык.

«Поэтому одно из наших требований было отменить домашнее задание на выходные и праздники. Сегодняшнюю новость, конечно, все родители будущих первоклассников восприняли очень позитивно. Может ли это как-то негативно сказаться на образовании - скорее нет. Я думаю, что в первом классе достаточно времени уделяется ребенку в школе. И никто не запрещает при желании заниматься дополнительно, когда на это есть возможности, потребность, но не обязанность», - подчеркнула Харченко.

Домашние задания в первых классах школ отменят с начала нового учебного года - 1 сентября. До этого они допускались, но их внедрение должно было происходить постепенно. На выполнение домашней работы отводилось не более одного часа.