МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин назвал три технологии будущего и оценил потенциал России

Президент отметил, что у России хорошие перспективы в области искусственного интеллекта.
Глеб Владовский 05-06-2026 16:47
© Фото: Monika Skolimowska, dpa, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Искусственный интеллект, автономные системы, платформенные решения - три технологии будущего. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства. Это искусственный интеллект... Второе - это автономные системы... И третье - это платформенные решения», - уточнил российский лидер.

Глава государства отметил, что у России хорошие перспективы в области искусственного интеллекта. Он обратил внимание, что Запад исторически рассматривался как источник технологического развития. Однако теперь ситуация в мире меняется.

Ранее Путин заявил, что Россия обладает очевидными преимуществами в развитии технологий искусственного интеллекта. Кроме того, наша страна одна из немногих создает суверенные платформы в этой сфере.

#Владимир Путин #искусственный интеллект #ии #Технологии будущего #ПМЭФ-2026
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Наземные беспилотники инженерных войск
2
БПЛА для войск БПС
3
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
4
Боевая подготовка призывников
5
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
6
Морской политех
7
Беспилотинки. Мировые тренды
8
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
9
Главное управление боевой подготовки
10
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 