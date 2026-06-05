Путин назвал три технологии будущего и оценил потенциал России

Искусственный интеллект, автономные системы, платформенные решения - три технологии будущего. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства. Это искусственный интеллект... Второе - это автономные системы... И третье - это платформенные решения», - уточнил российский лидер.

Глава государства отметил, что у России хорошие перспективы в области искусственного интеллекта. Он обратил внимание, что Запад исторически рассматривался как источник технологического развития. Однако теперь ситуация в мире меняется.

Ранее Путин заявил, что Россия обладает очевидными преимуществами в развитии технологий искусственного интеллекта. Кроме того, наша страна одна из немногих создает суверенные платформы в этой сфере.