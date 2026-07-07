В Минцифры заявили, что плата за иностранный трафик не рассматривается

Введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик в тарифах российских сотовых операторов не рассматривается, сообщил замглавы Минцифры Иван Лебедев. Об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы.

В нижней палате обсуждали регулирование искусственного интеллекта в России. Лебедев подчеркнул, что игнорировать контент, который понятен и соответствует духовно-нравственным нормам, было бы неправильно. По его мнению, в этом вопросе не должно быть никаких ограничений ни для обучения моделей, ни для сервисов, ни для отраслей экономики.

Весной СМИ сообщали о намерении российских властей ввести плату за использование VPN-сервисов. Согласно публикациям, основанием для этого могло стать превышение объема международного трафика на мобильных устройствах более 15 гигабайт в месяц. Сообщалось также, что российские операторы связи якобы обратились к Министерству цифрового развития с просьбой отложить введение такой нормы.

В России запрещена реклама сервисов обхода блокировок в интернете. В Минцифры сообщали, что разрабатывают меры по снижению использования VPN в рамках закона. Министр Максут Шадаев в то же время подчеркивал, что ведомство не поддерживает введение санкций за использование VPN-сервисов. В Кремле также заявляли, что нет данных о планах ввести ответственность за использование VPN. Сейчас никаких ограничений на этот счет нет.